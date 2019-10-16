Нефть немного подросла в цене этим вечером

Стоимость сорта Brent приблизилась к 60-ти долларам за баррель. Цены выросли после падения в понедельник и вторник, — отмечают аналитики. Рынок ждет данных о запасах топлива в США, — объясняют они повышение стоимости.

Между тем, негативное влияние оказывают прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике — в первую очередь, из-за неспособности США и Китая договориться по торговым спорам.