Голландская полиция арестовала владельца фермы, где в подвале дома обнаружили семью из шести человек

Его обвинили в похищении людей. Ранее сотрудники полиции обнаружили отца и пятерых детей в тайной комнате в полной изоляции. Они прожили там почти 9 лет. Полицейских вызвал владелец одного из кафе неподалеку, куда зашел один из членов семьи, который сумел сбежать. До этого пресса писала, что семья якобы добровольно жила в изоляции в ожидании конца света.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…