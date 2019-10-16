Голландская полиция арестовала владельца фермы, где в подвале дома обнаружили семью из шести человек

Его обвинили в похищении людей. Ранее сотрудники полиции обнаружили отца и пятерых детей в тайной комнате в полной изоляции. Они прожили там почти 9 лет. Полицейских вызвал владелец одного из кафе неподалеку, куда зашел один из членов семьи, который сумел сбежать. До этого пресса писала, что семья якобы добровольно жила в изоляции в ожидании конца света.