Осужденный в России гражданин Украины объявил голодовку в колонии

Таким образом Александр Шумков протестует против систематического нарушения его прав и психологического давления. Об этом в своем Фейсбуке написала уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

Шумков был приговорен в конце прошлого года по обвинению в участии в экстремистской организации. По версии следствия, он был личным телохранителем одного из лидеров украинских националистов Дмитрия Яроша.