Американские дипломаты уведомляли Минобороны России о поездке в Архангельск, но не в Северодвинск

Так инцидент с сотрудниками посольства прокомментировали в российском МИДе. Тем временем источник агентства «Интерфакс» утверждает, что трое военных атташе в поездке по региону несколько раз пересаживались с поезда на поезд. В итоге их сняли с поезда в Северодвинске. В посольстве настаивают, что их сотрудники были в официальной командировке, о которой надлежащим образом предупредили российские власти. По некоторым данным, они планировали посетить район военного полигона, где летом прошло неудачное испытание ракеты с ядерной установкой.