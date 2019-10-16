Во Франкфурте-на-Майне начинает работу 71-я крупнейшая книжная ярмарка мира

История Франкфуртской ярмарки насчитывает 5 столетий, когда Майнце, что неподалеку от Франкфурта, была напечатана первая книга Гуттенбергом, создавшим первую типографию. В новейшее время Франкфуртская ярмарка началась с 1949 года.