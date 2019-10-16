Мосгорсуд отложил сегодня заседание по делу московской семьи, которая вышла с малолетним ребенком на акцию протеста

Из-за этого надзорное ведомство хотело лишить их родительских прав. Жалобу прокуратуры на решение Лефортовского суда в отношении семьи Проказовых будут рассматривать в конце октября, — сказал «Эху Москвы» адвокат Алексей Добрынин.

Сегодня же Мосгорсуд подтвердил отказ в лишении родительских прав другой семье, Хомских, но оставил в силе предупреждение. Как отметил глава муниципального округа Тропарево-Никулино Александр Гагарин, на заседании прокурор так и не смог объяснить, зачем нужно отбирать детей у Хомских.

Защита Хомских, между тем, рассказала, что уже после заседания суда домой к семье приходили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, — пишет интернет-издание «Медиазона».