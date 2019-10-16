Госдеп вступился за американских дипломатов, которых сняли с поезда при въезде в режимную зону в Северодвинске

Представители ведомства заявили, что сотрудники посольства США находились в Архангельской области в командировке.

Инцидент с участием американцев произошел вечером в понедельник на станции «Северодвинск», но известно о нем стало лишь сейчас. По словам источника «Интерфакса», иностранные дипломаты были обнаружены при проверке документов у пассажиров состава из села Нёнокса. Собеседник агентства утверждает, что сотрудники посольства США нарушили правила въезда на режимную территорию, к которой относится Северодвинск – иностранцы не могут посещать город без специального разрешения. У дипломатов таких документов не было, и поэтому их сняли с поезда. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которое наказывается штрафом до пяти тысяч рублей и выдворением из страны. Агентство также называет фамилии и должности американцев – военно-морской атташе Кёртис, военный атташе Данн и атташе Арриола.



В пресс-службе Госдепа США рассказали ТАСС, что дипломаты находились в Архангельской области с официальной поездкой и заранее уведомили о ней российское Минобороны.