Депутата одного из районов Якутии оштрафовали за избиение лопатой инспектора ДПС

Инцидент произошел еще в июне в одном из сёл республики. как рассказали в местной прокуратуре, депутат отмечал национальный праздник Ысыах. Инспектор ДПС патрулировал улицу и потребовал от нетрезвого народного избранника прекратить избивать свою гражданскую жену. В ответ подсудимый схватил лопату. За применение насилия к представителю власти он должен будет заплатить 30 тысяч рублей.