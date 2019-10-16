Сейчас людей, которые страдают зависимостью от спиртного, в нашей стране не более 1-го миллионов 300 тысяч. 11 лет назад их было больше 2-х миллионов, — отметили в ведомстве. Потребление алкоголя снизилось за 11 лет почти в два раза – до 9-ти литров. В то же время, как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата, смертность из-за отравления алкоголем в России выросла на 14%. С начала года по этой причине скончались почти 6 тысяч россиян.
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