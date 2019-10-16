Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками публикации о якобы происходящей в республике зачистке чиновников

На совещании в Грозном он сказал, что «подобные выдумки уже зашкаливают». Публикации на эту тему Кадыров назвал кампанией по созданию отрицательного имиджа Чечни и ее руководства. При этом, добавил глава Чечни, появление статей на эту тему совпало с периодом, когда он был вынужден взять больничный, — передает агентство «Интерфакс».

Ранее «Новая газета» писала, что уже несколько месяцев в Чеченской республике идут репрессии против членов близкого круга Кадырова. Газета утверждала, что в секретных тюрьмах оказались не только высокопоставленные чиновники, но их родственники, охранники и ближайшее окружение. В руководстве Чечни эту информацию отрицали.