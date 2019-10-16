Еще одного задержанного из числа новых фигурантов «московского» дела арестовал столичный суд

Судья Басманного суда Артур Карпов отправил в СИЗО 21-летнего студента МАИ Андрея Баршая. Он, как и трое арестованных сегодня же, Максим Мартинцов, Егор Лесных и Владимир Емельянов, обвиняется в применении насилия в отношении бойца Росгвардии. Также судья Валентина Левашова несколько минут назад отправила под домашний арест пятого нового фигуранта дела Александра Мыльникова.