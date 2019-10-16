Ватикан выпустил электронные четки

Они подключаются к мобильному приложению, которое в переводе называется «Кликни для молитвы». В крест, прикрепленный к четкам, вмонтирован накопитель данных. Приложение можно активировать, если поднести крест к экрану мобильного телефона, — пишет издание Engadget. В самом накопителе содержатся религиозные тексты, аудиозаписи молитв. Владелец может отслеживать прогресс в изучении священных текстов.
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