Игуменья Ксения: Охрану культовых объектов должны осуществлять только верующие люди

Охрану культовых объектов должны осуществлять только верующие люди, — считает руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). По ее словам, сотрудники частных охранных организаций часто либо равнодушны к религии, либо являются другого вероисповедания. При этом, признала глава правового управления РПЦ, религиозным организациям трудно соответствовать требованиям правительства к защищенности от террористов. Не все храмы могут позволить себе круглосуточную охрану.