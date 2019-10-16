Игуменья Ксения: Охрану культовых объектов должны осуществлять только верующие люди

Охрану культовых объектов должны осуществлять только верующие люди, — считает руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). По ее словам, сотрудники частных охранных организаций часто либо равнодушны к религии, либо являются другого вероисповедания. При этом, признала глава правового управления РПЦ, религиозным организациям трудно соответствовать требованиям правительства к защищенности от террористов. Не все храмы могут позволить себе круглосуточную охрану.
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