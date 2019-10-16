Посольство США в Москве подтвердило поездку своих сотрудников в Северодвинск

В дипмиссии подчеркнули, что это была официальная командировка, о которой предупреждены российские власти.

Как сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, трое военных атташе американского посольства были сняты с поезда в Северодвинске. Их обвинили в нарушении правил пребывания на режимной территории. По некоторой информации, дипломаты направлялись в район полигона Ненокса, где в августе прошло неудачное испытание ракеты с ядерной силовой установкой.