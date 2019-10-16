Ноябрь в большинстве российских регионов будет теплее обычного

Исключением станут Кубань, южная часть Крыма, Иркутская область и Забайкалье. Как сказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, здесь наоборот температура будет ниже нормы. Для столичного региона, по словам специалистов, температура воздуха в ноябре будет в среднем на 1 градус выше обычной.