В Британии появится телеканал, на котором не будет новостей о брекзите

Его запускает телекомпания Скай Ньюс. Авторы идеи говорят, что прислушались к мнению зрителей. Согласно опросам треть британских подданных отказалась смотреть новости из-за непрекращающихся дискуссий о выходе страны из Евросоюза. Эта процедура должна состояться в конце месяца.