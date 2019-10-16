В Британии появится телеканал, на котором не будет новостей о брекзите

Его запускает телекомпания Скай Ньюс. Авторы идеи говорят, что прислушались к мнению зрителей. Согласно опросам треть британских подданных отказалась смотреть новости из-за непрекращающихся дискуссий о выходе страны из Евросоюза. Эта процедура должна состояться в конце месяца.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…