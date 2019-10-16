Немецкая полиция расследует причины смерти нескольких сотрудников почтового склада на востоке Германии

Накануне там умерли двое работников, еще одному стало плохо. Всего на складе работают 3 тысячи человек. Как передает Би-би-си, специалисты обнаружили в одной из посылок ядовитое вещество. В полиции утверждают, что его количества недостаточно для летального исхода. Вскрытие не обнаружило специфических признаков отравления.