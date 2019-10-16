Адвокат Добрынин: Перенос заседания по делу супругов Проказовых даст суду время детально ознакомиться с материалами

Перенос заседания по делу о лишении родительских прав супругов Проказовых даст суду время детально ознакомиться с материалами. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат семьи Проказовых Алексей Добрынин.

«Мы сегодня заявили ходатайство об отложении судебного заседания, потому что родители, к сожалению, заболели. Слава Богу, суд с нами согласился, что рассмотрение дела о лишении родительских прав без участия родителей немыслимо, и отложил на 28 число. Мы считаем, что это хорошо, потому что у суда при такой загрузке будет время все-таки детально изучить материал и, может быть, они, также как и мы, придут к выводу, что у прокурора не было никаких оснований обращаться в суд с иском о лишении родительских прав», — сказал он.

Прокуратура потребовала лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые взяли ребенка на несанкционированную акцию 27 июля. Надзорное ведомство сочло, что Дмитрий Проказов и его жена во время митинга передали ребенка своему родственнику, чтобы тот беспрепятственно прошел через полицейское оцепление. Схожее обвинение было выдвинуто против Петра и Елены Хомских. Как посчитала прокурор Яна Старовойтова, они взяли малолетних дочерей на акцию, чтобы предотвратить свое возможное задержание сотрудниками МВД.