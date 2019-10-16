Мадрид направляет в Каталонию дополнительно 200 спецназовцев

Это будет подкрепление служащим полиции и национальной гвардии. Порядка 2-х тысяч силовиков размещены в городах региона. Об отправке дополнительных сил пишет газета «Паис».



Протесты вспыхнули в Каталонии после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам бывших лидеров автономного сообщества за попытку провозгласить независимость. Послезавтра в Каталонии должна пройти всеобщая забастовка.