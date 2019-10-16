Посольство США в Москве подтверждает поездку своих сотрудников в Архангельскую область

Представитель дипмиссии сказал, что при этом дипломаты заполнили все необходимые бумаги и проинформировали о командировке российское Минобороны. Таким образом, это была официальная поездка.

Ранее источник агентства «Интерфакс» рассказал, что трех военных атташе США сняли с поезда в Северодвинске за то, что они находились на закрытой территории без разрешения. По предварительным данным, дипломаты собирались посетить район военного полигона Ненокса, где в августе прошло неудачное испытание ракеты с ядерной силовой установкой.