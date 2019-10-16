Сотрудники правоохранительных органов пришли сегодня домой к семье Хомских

Это случилось после того, как Мосгорсуд отказал прокуратуре в требовании лишить супругов родительских прав. Надзорное ведомство добивалось этого из-за того, что Хомские взяли двух несовершеннолетних дочерей на акцию протеста. Как рассказала изданию «Медиазона» адвокат семьи Татьяна Сустина, визитеры сказали, что действуют по поручению следователя по особо важным делам. В их задачу входило установить место проживания семьи. Сустина предполагает, что визит силовиков может быть связан с административным делом или доследственной проверкой.