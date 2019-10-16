Сотрудники правоохранительных органов пришли сегодня домой к семье Хомских

Это случилось после того, как Мосгорсуд отказал прокуратуре в требовании лишить супругов родительских прав. Надзорное ведомство добивалось этого из-за того, что Хомские взяли двух несовершеннолетних дочерей на акцию протеста. Как рассказала изданию «Медиазона» адвокат семьи Татьяна Сустина, визитеры сказали, что действуют по поручению следователя по особо важным делам. В их задачу входило установить место проживания семьи. Сустина предполагает, что визит силовиков может быть связан с административным делом или доследственной проверкой.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…