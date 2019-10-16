В Кремле не считают возможным комментировать ситуацию с претензиями Всемирного антидопингового агентства к  РУСАДА

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все необходимые разъяснения по делу московской антидопинговой лаборатории были отправлены в ВАДА.

Еще в сентябре стало известно, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Россию заподозрили в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале года. У российской стороны было три недели, чтобы разобраться в ситуации.

Письмо с ответами WADA было отправлено в 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий.

Как отметил Дмитрий Песков, «Наши спортивные власти направили детальный ответ на интересующие WADA вопросы. И посоветовал дождаться реакции Всемирного Антидопингового агентства. В настоящий момент, не считаю возможным что-либо комментировать», — сказал Песков журналистам.

В то же время, глава РУСАДА Юрий Ганус признал факт подделки допинг проб московской лаборатории. Добавив, что данные подменялись для защиты репутации бывших выдающихся атлетов, которые в настоящее время занимают посты спортивных чиновников.

Напомним, что в связи с новым допинговым скандалом России грозит отстранение от Олимпийских игр 2020 года.

Рассмотрение объяснений российской стороны экспертами WADA пройдет 23 октября