Третий новый фигурант «московского» дела арестован сегодня столичным судом

Судья Басманного суда Валентина Левашова удовлетворила ходатайство следствия в отношении Егора Лесных. Его обвиняют по двум эпизодам применения насилия в отношении бойцов Росгвардии. Следствие считает, что участник акций протеста во время одной из них ударил ногой двух сотрудников ведомства.

Ранее были арестованы Максим Мартинцов и Владимир Емельянов.