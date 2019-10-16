Ярославский областной суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника колонии и фигуранта дела о пытках

Зам.начальника оперативного отдела исправительного заведения Сергея Ефремова, как и других фигурантов, обвиняют в превышении должностных полномочий. По словам правозащитников, на видео о пытках в колонии Ефремов несколько раз ударил заключенного по голове. При этом позже он пошел на сделку со следствием и дал показания на других сотрудников колонии.