Лавров: Россия будет способствовать налаживанию диалога между Дамаском и Анкарой

Россия будет способствовать налаживанию диалога между Дамаском и Анкарой, — сказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

В Кремле рассчитывают на адекватные действия Турции в ходе военной операции в Сирии. При этом Москва подчеркивает, что с уважением относится к праву Турции обеспечивать свою безопасность.

С начавшимся неделю назад наступлением Турции на позиции курдов на северо-востоке Сирии, а также с выводом оттуда войск США, положение Москвы и Дамаска в регионе значительно укрепилось, отмечают западные наблюдатели.

За кратчайшее время тектонические платформы на Ближнем востоке сместились на невероятное расстояние, — пишет обозреватель Эн-би-си-Ньюз: – Курдские повстанцы, ранее стоявшие здесь бок о бок с военными США сейчас поглощаются Пятым корпусом Сирийской армии, управляемым Москвой. И Россия, буквальным образом занимает место, освобожденное для нее президентом Трампом».



Благодаря Трампу Россия получила в Сирии все необходимое, продолжает издание Бизнес-инсайдер, — и Путин никак не нарадуется своей удаче. – Вступление сирийских войск в удерживаемый курдами район Рожава, в течение пяти лет опекавшийся США, – это огромная победа не только для Асада, но и для России с Ираном, ведь они давно добивались того, чтобы американцы убрались из коридора, связывающего Северный Ирак и Восточную Сирию. Из-за турецкого вторжения и вывода американских войск область вот-вот вернется под контроль Дамаска. Сами курды, продолжает Бизнес-инсайдер, объясняют свое сближение с сирийскими властями тем, что турецкое вторжение не оставило им выбора, вынудив выбирать «между геноцидом и выживанием собственного народа». При попустительстве американцев территория, подконтрольная правительству Сирии, может увеличиться на целую треть — включая основные сухопутные магистрали и крупные нефтяные месторождения вокруг Дейр-эз-Зора, подчеркивает автор публикации: «Владимир Путин по-прежнему получает все, чего захочет, причем не предпринимая никаких усилий, — заявил изданию представитель НАТО. — Он может сидеть сложа руки и наблюдать, как турки и американцы собственноручно рушат все свои достижения. Мало того, что Путину это ничего не стоило, так он и палец о палец для этого не ударил. Неудивительно, что он вмешивается в выборы на стороне Трампа».

В условиях отказа властей Турции прекратить наступление на позиции курдов в северной Сирии вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео намерены завтра вылететь в Анкару для переговоров. При этом президент Эрдоган заявил сегодня телеканалу Скай Ньюз, что готов обсуждать этот вопрос только с главой Белого дома.