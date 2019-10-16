Минтранс предложил правительству отремонтировать все дороги на улицах, названных в честь Дня Победы

Минтранс предложил правительству отремонтировать все дороги на улицах, названных в честь победы в войне, к 75-летней годовщине. Такую идею высказал министр транспорта Евгений Дитрих на совещании в Екатеринбурге с участием премьер-министра Медведева. Дитрих утверждает, что это мероприятие не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Судя по всему, приводить улицы в порядок субъектам придется за свой счет, — отмечает Znak.com.