Путин: Крупные российские частные банки вложат средства в строительство жилья в регионах, пострадавших от наводнений

Крупные российские частные банки вложат средства в строительство жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от наводнений, в частности, в Иркутской области, — заявил президент Путин. Что это за банки, президент не уточнил.

У Альфа-банка пока нет таких планов, — сказал «Эху Москвы» первый зампред совета директоров Олег Сысуев.

Альфа-банк – крупнейший частный банк России.

Жители пострадавших регионов освобождаются от НДФЛ, а в Иркутской области еще и от транспортного налога и налога на имущество, — сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Президент Путин поручил своему полпреду в Сибирском округе Сергею Меняйло контролировать работу по обращениям жителей пострадавших регионов и призвал чиновников не подходить к жалобам формально.