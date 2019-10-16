Расследование дела сбитого майором мальчика под Кировом, в крови которого нашли алкоголь, выходит на новый уровень

Расследование дела сбитого майором полиции мальчика под Кировом, в крови которого нашли алкоголь, выходит на новый уровень. Отдел СК по особо важным делам регионального управления ведомства займётся выяснением обстоятельств гибели шестилетнего ребёнка. Судмедэксперт утверждает, что не мог допустить ошибки и в крови мальчика алкоголь присутствовал.

Скандал в Кировской области набирает обороты. Там в июле в селе Буйское погиб шестилетний мальчик, его сбил полицейский. Результаты судмедэкспертизы отец погибшего ребёнка получил на днях и ужаснулся. В крови его сына судмедэксперт нашёл немногим больше полпромилле этанола: это примерно сто граммов водки или два бокала вина. Это у многих вызвало вопросы. Главный: наверное, специалист, проводивший экспертизу, ошибся? Его выводы заставляют сразу вспомнить чудовищную цифру в 2,8 промилле, которая якобы была у шестилетнего мальчика, сбитого в подмосковной Балашихе Ольгой Алисовой два с половиной года назад. Смертельная доза для ребёнка, но эксперта это не смутило. В итоге выяснилось, что исследование провели с грубейшими нарушениями. Судмедэксперт, который нашёл алкоголь в крови ребёнка в Кировской области, уверяет, что ошибки не допускал. Сергей Насонов сообщил телеканалу RT, что не может сказать, что именно выпил мальчик.

Эксперт добавил, что никогда не делает повторную экспертизу и этот случай не станет исключением. Отец погибшего Владимир Суворов рассказал телеканалу 360 о странностях в расследовании дела: результаты экспертизы ему прислали спустя недели после трагедии, фамилия майора полиции изменилась: с Мельникова на Меньшиков. Отец мальчика намерен добиваться правды.

В МВД утверждают, что майор полиции не был пьян, но столкновения с ребёнком избежать не мог, поскольку мальчик якобы на скорости выехал на велосипеде с просёлочной дороги на трассу, прямо под колёса машины. Выводы по поводу ребёнка могут быть ошибочными, допустил в эфире «Эха Москвы» завкафедрой судмедэкспертизы медицинского университета Сеченова Юрий Пиголкин.

По требованию начальника СК Александра Бастрыкина экспертизы проведут повторно. К дисциплинарной ответственности полицейского могут привлечь после проверки и принятия соответствующего процессуального решения пояснили в МВД Кировской области.

Полицейский, который сбил мальчика, согласно результатам экспертизы был трезв. Её также проведут повторно.

Обнаружение алкоголя в крови погибшего в Кировской области ребенка может говорить о некорректности исследований, — считает доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

По мнению Лукьяновой, люди, которые некорректно провели экспертизу, должны отвечать перед законом.