В Северодвинске с поезда сняты трое американских дипломатов

По словам источника агентства «Интерфакс», это произошло из-за того, что они въехали на режимную территорию. Именно под Северодвинском находится полигон, на котором минувшим летом прошло неудачное испытание ракеты с ядерной силовой установкой. Тогда погибли 7 человек. Сообщалось о кратковременном превышении допустимой нормы радиации.