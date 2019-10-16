В Росгвардии, возможно, будут обязательные проверки на детекторе лжи – как действующих сотрудников, так и поступающих на службу. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Как рассказал Коммерсанту один из авторов депутат Пискарев, такие меры позволят отсеять «недобросовестных соискателей и оборотней», а также усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе, коррупционной направленности. Порядок проведения проверок будет устанавливать директор Росгвардии. Росгвардия создана в 2016-ом году и подчиняется лично президенту. Росгвардейцы работают, в том числе, на массовых акциях, включая протестные.