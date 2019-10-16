Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вошла в список в список ста наиболее влиятельных женщин мира по версии Би-би-си. В этом списке – политики, спортсменки, ученые, деятели искусства, а также защитники окружающей среды, среди которых и шведская активистка Грета Тунберг. Более половины женщин, попавших в список, представляют страны Азии и Африки.
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