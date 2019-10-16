Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто» иск к ФБК о взыскании 1 млрд рублей в качестве компенсации убытков

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай Авто», — это прокатчик автомобилей, — иск к Фонду борьбы с коррупцией о взыскании одного миллиарда рублей в качестве компенсации убытков, причиненных летними протестными акциями, — сообщает «Интерфакс». Как отмечается в постановлении судьи, истцу предлагается предъявить доказательства наличия в парке компании более шестидесяти различных автомобилей, заказов клиентов и их последующую отмену, документы, подтверждающие расход горюче-смазочных материалов на 17 миллионов 300 тысяч рублей, а также расчет суммы повреждений автомобилей по каждой машине. После этого истец вправе повторно обратиться в суд в общем порядке.