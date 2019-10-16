Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 14 декабря нового фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова

Его обвиняют в нападении на Росгвардейца на акции 27 июля. Емельянов свою вину не признает. Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов пришел на заседание в качестве доверителя. Он был готов внести залог за Емельянова в размере 700 тысяч рублей. Ранее Следственный комитет объявил о задержании еще пяти подозреваемых.

Сегодня же Мосгорсуд признал законным продление мер пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову. Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов – в СИЗО.

Заседание по мере пресечения Егору Жукову, обвиняемому теперь уже по делу о призывах к экстремизму, продлилось около получаса. На него пришла проректор ВШЭ Валерия Касамара. Она зашла в зал, когда позвали родственников, что вызвало у ожидающих в толпе перед дверями смех. Судья вынес решение быстро, затем его сменила другая судья, а в зал в стеклянную клетку завели Самариддина Раджабова, теперь обвиняемого в угрозе применения насилия к полицейскому за брошенную в его сторону бутылку. Заседание прошло очень ярко. Адвокат Жукова заявил о политической мотивированности дела, что, по его словам доказывает «так называемая экспертиза так называемого эксперта ФСБ», исказившего смысл слов студента. Сам Жуков произнес эмоциональную речь.

Адвокаты Раджабова указывали на, что в деле против него больше нет статьи об участия в «массовых беспорядках», да и оставшееся обвинение абсурдно, а значит, его надо отпустить из СИЗО. Когда Раджабову дали слово, он зачитал рэп.

Одобрительные реплики из зала в конце принадлежат Оксимирону, который пришел на заседание его поддержать. Рэпер после заседания предложил Раджабову вместе записать трек.

Решения суда присутствующие ждали стоя. Пристав предложил всем присесть, на что теперь уже бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло ответил, что нет, спасибо, он уже отсидел два месяца. Потом вышла судья и признала законным продление меры пресечения обоим молодым людям.

Напомним, что ранее Самариддину Раджабову предъявили обвинение в новой редакции. Он обвиняется не в применении насилия в отношении представителя власти, а в «угрозе применения насилия».

Общественное давление помогает некоторым невинно осужденным, но власть манипулирует этим недовольством. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал музыкант Андрей Макаревич.

Отношение к происходящему в стране проскальзывает в текстах песен, добавил Андрей Макаревич.