Мосгорсуд не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских

На этом настаивала Никулинская межрайонная прокуратура. По мнению ведомства, супруги Хомские создали риски для физического и психического здоровья детей, когда взяли своих дочерей на акцию 3 августа. При этом Мосгорсуд не стал отменять предупреждение Хомским. У них могут отобрать детей, если они снова возьмут девочек на протестную акцию. Решение суда в этой части будет обжаловано, — сказала «Эху Москвы» адвокат семьи Татьяна Сустина.

На сегодняшнем заседании в Мосгорсуде прокурор не смог привести доводы, по которым детей у Хомских нужно отобрать, — считает глава муниципального округа Топарево-Никулино Александр Гагарин. Он пришел в суд поддержать родителей.

По словам депутата, теперь все надежды на кассационную инстанцию.

За делом семьи Хомских внимательно следит иеромонах Димитрий Першин. Он возмущен намерением прокуратуры отобрать детей у семьи за участие взрослых в протестной акции.

Священник надеется, что защите Хомских удастся добиться отмены предупреждения.

Прокуратура требовала лишить родительских прав еще одну семью – Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые, по версии ведомства, пришли на протестную акцию с годовалым ребенком. Суд отказался лишить Проказовых родительских прав. Сегодня Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу прокуратуры, но заседание не состоялось.

Заседание по делу о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых прошло в закрытом режиме и заняло всего несколько минут. Мосгорсуд принял решение перенести рассмотрение апелляции из-за того, что в связи с болезнью мать не смогла посетить слушания. Теперь заседание состоится 28 октября, рассказал адвокат семейной пары Максим Пашков.

Московская прокуратура пытается обжаловать решение Лефортовского суда, который не стал отбирать у Проказовых сына. Дмитрий Проказов объяснял, что они не принимали участие в оппозиционной акции 27 июля, а просто гуляли в центре Москвы и прошли часть пути вместе с группой протестующих. По словам отца, в какой-то момент он передал годовалого ребенка своему другу и двоюродному брату жены Сергею Фомину. Прокуратура же утверждала, что это подвергло опасности жизнь и здоровье мальчика.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что пара взяла ребенка на акцию. Проказовых допросили, по делу они проходят в качестве свидетелей.