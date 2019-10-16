Арбитражный суд Москвы вернул иск к Фонду борьбы с коррупцией на миллиард рублей

Такую сумму от соратников Алексея Навального требовал прокатчик автомобилей «Флай Авто» из-за акций протеста. Как сказали в суде, заявление возвращено из-за нарушений. Истец, в частности, не приложил документ об оплате госпошлины, а также не предоставил ряд доказательств в поддержку своих требований.