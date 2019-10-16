Россия и Литва обменяются осужденными по стать о шпионаже

Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники, Вильнюс должен выдать Москве осужденного 2 года назад агента ФСБ Николая Филипченко, Россия – осужденных в 2016-м году литовцев Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Как утверждает агентство, в соглашение об обмене включены также один гражданин Норвегии и один россиянин. Предположительно речь может идти о норвежце Фруде Берге, который был осужден на 14 лет в России по статье о шпионаже.
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