Петрозаводская журналистка, которая написала о пытках в карельской колонии, пожаловалась на слежку

Алла Константинова утверждает, что ее преследуют начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев, — пишет интернет-издание «Медиазона». По словам женщины, она встретила обоих возле своего дома, когда утром выгуливала собак.

Ковалев и Савельев могут стать фигурантами уголовного дела, которое Следственный комитет возбудил после публикации видео. На записи оба они бьют заключенного.

В управлении тюремного ведомства по республике Карелия отвергают обвинения в слежке за журналистом, — пишет интернет-издание «Инсайдер».