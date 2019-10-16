Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла в Чебоксарах

Троллейбус врезался в фонарный столб. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав, пострадали не менее 26-ти человек. Из них семеро – несовершеннолетние. По предварительной версии, ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя. Он сказал сотрудникам ГИБДД, что ему свело ногу.