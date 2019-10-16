ФАС не видит причин для вмешательства в ситуацию с увеличением цен на билеты авиакомпании «Победа»

Федеральная антимонопольная служба не видит причин для вмешательства в ситуацию с увеличением цен на билеты авиакомпании «Победа». Перевозчик развивает внутреннюю маршрутную сеть и сохраняет доступные цены на внутрироссийских направлениях, — сказали агентству ТАСС в пресс-службе ведомства. Рынок международных авиаперевозок находится в состоянии конкуренции, так что компании вправе изменять цены на полеты за границу, — отметили в ФАС. По словам представителя «Победы» Елены Селивановой, стоимость билетов из зарубежных аэропортов Россию у авиакомпании вырастут с конца октября.

О планах проанализировать намерение лоукостера повысить цены на билеты говорили в Министерстве транспорта России.