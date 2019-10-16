Мосгорсуд вслед за Никулинским судом отказался лишать родительских прав семью, которая взяла детей на акцию протеста

Мосгорсуд вслед за Никулинским судом Москвы отказался лишать родительских прав семью, которая взяла детей на акцию протеста. Прокуратура требовала такой меры для Петра и Елены Хомских. В то же время инстанция не стала отменять предупржедение, которое оставляет властям возможность забрать у Хомских детей, если они вновь возьмут их на протестные выступления.

Адвокат семьи Татьяна Сустина сказала «Эху Москвы», что эту часть решения они намерены обжаловать.

Мосгорсуд тем временем отложил рассмотрение подобного вопроса в отношении другой семьи. Прокуратура хотела лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, однако это требование отказался удовлетворять Лефортовский суд столицы. Теперь жалобу ведомства рассмотрят в конце октября.