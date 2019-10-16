Трансгендерные женщины-спортсмены должны будут понизить уровень тестостерона вдвое, чтобы и дальше выступать в женской категории. Такое решение приняли эксперты Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Новые требования уже вступили в силу и заменяют действовавшие с 2012 года, передает AFP. В то же время от трансгендерных спортсменок теперь не будут требовать юридическое признание гендерной идентичности. Они лишь должны предоставить заявление, в котором определяют себя женщинами.