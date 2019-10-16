Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает стереотипом мнение о высоком уровне аварийности ракетно-космической техники в России. Он подчеркнул, что аварий давно не происходит. По словам Рогозина, цитата по агентству Интерфакс, «у нас давно уже стоит и не падает», — конец цитаты. Он напомнил, что Советский Союз осуществил 54 запуска к Луне, но только 17 из них закончились успехом.