Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает стереотипом мнение о высоком уровне аварийности ракетно-космической техники в России. Он подчеркнул, что аварий давно не происходит. По словам Рогозина, цитата по агентству Интерфакс, «у нас давно уже стоит и не падает», — конец цитаты. Он напомнил, что Советский Союз осуществил 54 запуска к Луне, но только 17 из них закончились успехом.
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