Судмедэксперт, обнаруживший алкоголь в крови сбитого под Кировом 6-летнего ребенка, не считает свои выводы ошибочными

Судмедэксперт, который обнаружил алкоголь в крови сбитого под Кировом шестилетнего ребенка, не считает свои выводы ошибочными. Сергей Насонов подчеркнул, что обстоятельства смерти ребенка ему неизвестны. В интервью телеканалу RT он пояснил, что прежде чем был взят анализ, тело два дня пролежало в морге, который не оборудован холодильной установкой. Ребенка сбил насмерть полицейский.