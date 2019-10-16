Российские военнослужащие, по некоторым данным, пересекли реку Евфрат в Сирии и достигли районов у города Кобани

Они продвигаются вместе с частями курдского ополчения, — передает агентство Reuters со ссылкой на сирийских правозащитников. Продвижение российских подразделений осуществляется спустя несколько дней после того, как курды заключили сделку с официальным Дамаском. Ее цель – остановить продвижение турецкой армии на севере Сирии.