Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 14 декабря нового фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова

Его обвиняют в нападении на Росгвардейца на акции 27 июля. Емельянов свою вину не признает. Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов пришел на заседание в качестве доверителя. Он был готов внести залог за Емельянова в размере 700 тысяч рублей. Ранее Следственный комитет объявил о задержании еще пяти подозреваемых.

Сегодня же Мосгорсуд признал законным продление мер пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову. Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов – в СИЗО.

Егору Жукову, обвиняемому теперь уже по делу о призывах к экстремизму, пришлось проходить процедуру установления личности дважды — в Мосгорсуде рассматривается сразу две апелляции защиты — на меру пресечения и продление ее срока. В суд вместе с его мамой пришла проректор ВШЭ Валерия Касамара. Первое заседание продлилось не более получаса, и несмотря на доводы адвоката о том, что оснований для содержания его подзащитного под домашний арест, несмотря на яркую эмоциональную речь самого Жукова, мену пресечения ему не изменили. Судья, вынесший это решение ушел, пришла другая судья. Привели и посадили в стеклянную клетку Самариддина Раджабова. Его, согласно уточненному обвинению, обвиняют в угрозе применения насилия к полицейскому за то, что он на акции 27 июля бросил в его сторону пластиковую бутылку. На этом заседании Защита Жукова приводила те же доводы, что и ранее — дело политически мотивированное, студента нет смысла держать под домашним арестом. Адвокаты Раджабова указывали на, что в деле против него больше нет участия в «массовых беспорядках», да и оставшееся обвинение абсурдно, а значит, его надо отпустить из СИЗО. Когда Раджабову дали слово, он зачитал рэп и попросил судью отпустить его домой. Но ее это не убедило — обоим молодым людям оставили меру пресечения, избранную ранее Басманным судом.

Напомним, что накануне Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, он бросил в сотрудника полиции пластиковую бутылку, желая оказать психологическое воздействие для возбуждения в нем страха с целью принуждения к прекращению своей законной деятельности".