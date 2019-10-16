Путин: Крупные российские частные банки вложат средства в строительство жилья в регионах, пострадавших от наводнений

Крупные российские частные банки вложат средства в строительство жилья в регионах, пострадавших от наводнений, — объявил президент Путин.

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У Альфа-банка пока нет таких планов, — сказал «Эху Москвы» первый зампред совета директоров Олег Сысуев.

В региональных подразделениях Альфа-банка могут пойти навстречу заемщикам, пострадавшим от наводнений. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.

«Мы обсуждали планы относительно пострадавших от наводнений регионов, связанные с физическими лицами, которые имеют задолженность перед Альфа-банком. Мы дали команды в наши региональные подразделения, где были подобные катаклизмы, чтобы они очень внимательно отнеслись к этим людям, к их возможностям с точки зрения возврата потребительских кредитов, и там, где это необходимо, и они посчитают это целесообразным и правильным, они пошли навстречу заемщикам и реструктурировали долги, где-то, может быть, продлили действие и так далее», — сказал он.

О.Сысуев добавил, что планов финансировать восстановление пострадавших от наводнений регионов у банка на данный момент нет.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские частные банки вложат средства в строительство жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от наводнений летом этого года, в частности, в Иркутской области.

Альфа-банк – крупнейший частный банк России.

Жители пострадавших регионов освобождаются от НДФЛ, а в Иркутской области еще и от транспортного налога и налога на имущество, — сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Президент Путин поручил своему полпреду в Сибирском округе Сергею Меняйло контролировать работу по обращениям жителей пострадавших регионов и призвал чиновников не подходить к жалобам формально.