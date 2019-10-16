Полиция получила право выносить предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Соответствующий федеральный закон подписал президент Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По мнению авторов закона, изменения помогут в профилактике преступлений и правонарушений.