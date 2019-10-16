Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан на границе КНДР и Китая

Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи. Оно приводит слова северокорейского лидера о сложной ситуации в стране из-за непрекращающихся санкций и давления со стороны враждебных сил под руководством США. Пэктусан – высшая точка корейского полуострова. Корейцы считают гору священной.