Челябинские рабочие предложили восстановить крепостное право

Местное отделение горно-металлургического профсоюза разместило соответствующую петицию на портале Change.org. Авторы обращения называют его попыткой обратить на себя внимание. По их мнению, то, что происходит в моногородах, и есть крепостное право. Низкий уровень доходов лишает людей серьезной части гарантированных свобод, в частности, они не могут позволить себе свободу передвижения и полностью зависят от работодателя, — сообщает РБК.