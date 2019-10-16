Крупные российские частные банки вложат средства в строительство жилья в регионах, пострадавших от наводнений

Крупные российские частные банки вложат средства в строительство жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от наводнений, в частности, в Иркутской области, — заявил президент Путин. Он провел совещание по этому вопросу. В свою очередь, вице-премьер Мутко сообщил, что жители пострадавших регионов освобождаются от НДФЛ, а в Иркутской области еще и от транспортного налога и налога на имущество, — передает «Интерфакс».